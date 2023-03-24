В Украину вернули из депортации 17 детей из Херсона и Харьковщины: трогательное видео

22 марта благотворительная организация "Save Ukraine" помогла вернуть украинских детей домой. Во время оккупации Харьковской и Херсонской областей их депортировали в глубь России и оккупированных территорий.

В организации говорят, что после деоккупации областей россияне отказались организовать возвращение детей. Следовательно, родители остались с этой проблемой один на один.

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Как удалось вернуть детей

Благотворители рассказали, что сложная логистика, постоянная опасность, линия огня и пересечение нескольких границ для многих родителей превратили возвращение детей в сверхзадачу. Поэтому они обратились за помощью к Save Ukraine.

"Мы очень довольны, что все прошло успешно, и семьи теперь смогут немного отдохнуть и восстановиться после тяжелой психологической травмы", – говорится в сообщении.

Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Причиной является незаконная депортация детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию.

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Детей били за проукраинскую позицию

Вернувшийся на Родину мальчик рассказал об ужасных условиях, в которых держали украинских детей. По его словам, депортированные дети должны сами искать себе пищу, ведь нормального питания им не обеспечивали.

Более того, парень рассказал, что детей с проукраинской позицией били металлическими трубами и угрожали вывезти в Псков. Также детям рассказывали, что их родители от них отказались, а освобождение Херсона – это "ложь украинских пропагандистов".

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