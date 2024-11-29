В Украину вернули тела 502 павших защитников

В пятницу, 29 ноября, стало известно, что по результатам проведенных репатриационных мероприятий на территорию Украины удалось вернуть тела 502 павших защитников.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными. Отмечается, что теперь экспертные учреждения в кратчайшие сроки установят личности погибших.

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В Украину вернули тела павших бойцов

В Коордштабе сообщили, что из числа возвращенных павших Защитников Украины:

397 из Донецкого направления;

24 из Луганского направления;

64 из Запорожского направления;

из моргов на территории России возвращено 17 погибших.

Павших Защитников Украины удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по обращению с военнопленными, Центрального управления гражданско-военного сотрудничества Генерального штаба ВСУ и Объединенного центра СБУ.

Также в процессе принимало участие МВД Украины, Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариат Уполномоченного по лицам, пропавшим без вести при особых обстоятельствах, ГСЧС Украины и другие структуры Сектора безопасности и обороны Украины.

Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных павших Героев в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов и судебно-медицинской экспертизы,

– написали в Коордштабе.

Также благодарность за содействие выразили Международному Комитету Красного Креста.