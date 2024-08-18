В Украину возвращаются графики отключения света

В Украину после длительного перерыва возвращаются отключения электроэнергии. 19 августа отключения в объеме одной очереди будут действовать с 17:00 до 21:00.

Причиной применения мер ограничения является рост потребления из-за жары. Ранее синоптики отмечали, что уже вскоре температура в Украине может достичь +37.

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Когда в Украине будут отключать свет

Благодаря работе энергетиков, ремонтирующих объекты энергосистемы, украинцы провели несколько недель без отключений света. Однако 18 августа в Укрэнерго сообщили о возвращении графиков.

Завтра, 19 августа, с 17:00 до 21:00 будет применяться одна очередь отключений,

– сообщили энергетики.

В другие часы ограничений, к счастью, не ожидается.

Украинцев призывают не включать мощные электроприборы в утренние и вечерние часы пиковой нагрузки, не пользоваться кондиционерами без необходимости.

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К слову, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что государство ввело пакет программ и мер по ускорению развития децентрализованной генерации. Целью является обеспечение надлежащего уровня подготовки к зимнему периоду.