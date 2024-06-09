В Укрэнерго объяснили, почему по всей стране отменили графики отключения света

В Украине в воскресенье, 9 июня, не будет отключений света. Стабилизационные ограничения отменили по нескольким причинам.

Об этом сообщили в Укрэнерго. В то же время в компании добавили, что при изменении ситуации в энергосистеме отключения могут вернуть.

К теме Сегодня в Украине без графиков: отключения света отменены

Почему отменили отключения

В Укрэнерго объяснили, что отключение света отменили по 2 причинам. Во-первых, в выходной день снизилось потребление электроэнергии. Во-вторых, в работу после ремонта вернулся блок АЭС.

Впрочем, в случае изменении ситуации в энергосистеме о применении мер ограничения будет сообщено дополнительно.



Отключений света 9 июня не будет / Инфографика Укрэнерго

Хотя в Украине сегодня не действуют графики отключения электроэнергии, впрочем, стоит экономно пользоваться электроприборами. Рекомендовано ограничить использование энергоемких приборов.



Когда пользоваться энергоемкими приборами / Инфографика 24 Канала

Есть ли риск полного блэкаута