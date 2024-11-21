В Укрэнерго рассказали, как будут отключать свет 22 ноября

В пятницу, 22 ноября, будут действовать графики стабилизационных отключений (ГСО). В Укрэнерго объяснили, когда задействуют графики, и предупредили: ситуация может измениться.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Укрэнерго.

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Когда не будет света в пятницу, 22 ноября

22 ноября время применения и объем ограничений будут такими:

6:00 – 7:00 – одна очередь отключений;

7:00 – 18:00 – две очереди отключений;

18:00 – 22:00 – одна очередь отключений.

В Укрэнерго объяснили, что причина временного введения ограничений – повреждения энергообъектов во время массированной ракетно-дроновой атаки 17 ноября. Украинская энергосистема до сих пор ощущает ее последствия, поэтому население и бизнес ограничили в электроснабжении.

Впрочем, энергетики работают над ликвидацией последствий, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование.

Также в ведомстве призвали не включать несколько мощных электроприборов одновременно, как только появится свет. Если придерживаться этого совета, можно обезопасить и энергосистему, и собственные устройства.

В течение суток объем применения ограничений может быть изменен. Актуальную информацию узнавайте на сайте или официальных страницах вашего облэнерго,

– сказано в сообщении.

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