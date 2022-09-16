Самый сложный отопительный сезон в истории – в "Укрэнерго" рассказали о подготовке к зиме
Источник:Ukrinform
Похолодание на носу, а значит, продолжается активная подготовка к отопительному сезону. В "Укрэнерго" заявили, что это будет самая тяжелая зима в истории нашего государства.
Глава Национальной энергетической компании Владимир Кудрицкий на пресс-конференции рассказал о запасании Украиной энергоресурсов перед зимой.
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Обеспечение электричеством потребителей является сложной задачей
Кудрицкий отметил, что "Укрэнерго" моделирует разные сценарии развития событий во время прохождения отопительного сезона, в том числе даже потерю нашим государством электростанций. Однако украинские власти сделают все, чтобы зима для граждан была теплой.
Обеспечение электричеством потребителей является сложной целью, но достижимой
– сообщил глава компании.
Европа нам поможет
Представитель энергетического ведомства также рассказал об отношениях Европы и Украины. Отопительный сезон нашему государству в случае необходимости помогут пройти резервы в других странах.
Возможна поддержка ЕС наших энергетических потребностей, если она потребуется. А пока Украина не импортирует электроэнергию, а экспортирует,
– сказал Владимир Кудрицкий.
Напомним, ранее эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук проанализировал, может ли Украина экспортировать электроэнергию в другие государства. По его мнению, у нашей страны есть резервы, которые мы можем продавать.
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