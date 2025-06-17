"В укрытие, бегом!": в полиции показали первые минуты жестоких ударов по Киеву

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий показал, что происходило во время ночного обстрела Киева.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост Алексея Белошицкого.

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Что происходило в Киеве ночью 17 июня

Полицейские помогали киевлянам более 9 часов. Ликвидация последствий вражеского террористического удара продолжается, ведь еще не все завалы разобраны. В столице все больше жертв – тела достают из-под завалов.

В ролике Патрульной полиции слышно, как летит "Шахед". Правоохранители забегают в подземный переход.

В другом случае полицейский кричит людям на улице, чтобы те шли в укрытие. Он ложится на землю, чтобы защититься. Буквально через несколько секунд происходит взрыв и вспыхивает пожар.

Кроме этого, в ролике показаны спасение раненых и работа ГСЧС и полиции внутри поврежденного дома. Жителей выводят на улицу, а если они не в состоянии выйти или выход заблокирован – выбивают двери.

Телефон тем временем показывает начало пятого – еще одна бессонная ужасная ночь с погибшими.

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Страна-агрессор продолжает цинично и подло обстреливать мирные города. Врагом запущено более 440 дронов и 32 ракеты, в частности по Киеву – 175 дронов, более 14 крылатых ракет и по меньшей мере две баллистические. Рискуя собственной жизнью, патрульные и спасатели более девяти часов помогали гражданам: эвакуировали людей в безопасные места, транспортировали раненых в кареты скорой помощи и обеспечивали проезд спецтранспорта,

– написал Белошицкий.

Напомним, во время недавнего обстрела Киева 6 июня погибли спасатели и были ранены пресс-офицеры ГСЧС.