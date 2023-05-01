Еще одно лицо войны: мальчик плачет по брату и сестре, которых убила Россия – щемящее фото

Российские террористические войска 28 апреля нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. В результате погибли 23 человека, из которых шестеро – дети.

Среди погибших детей были 11-летняя Софийка Шульга и ее брат – 17-летний Кирилл Писарев. Они погибли почти сразу, ведь их квартира размещалась на 8 этаже.

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Россия уже второй раз разрушила жизнь семьи

Известно, что семья переехала в Умань из Луганской области. К счастью, во время ракетного удара смогли спастись родители и младший братик, 6-летний Миша.

Фото с маленьким мальчиком, который оплакивает своих родных, еще раз доказывает, что у оккупантов нет ни капли человечности. Их цель – не завоевание территорий, а уничтожение украинского народа.

6-летний Миша оплакивает своих братика и сестричку / Фото из телеграма "Лачен пишет"

Софию и Кирилла похоронили 28 апреля. Прощание состоялось в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".

Прощание с Софией и Кириллом: смотрите видео

Добавим, что в ночь на 28 апреля Россия убила еще 4 детей:

Ульяна Тройчук – 8 лет. Погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. Девочку похоронили 30 апреля.

Иван Одайский – 1,5 года. Погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.

Алексей Лысак – 16 лет.

Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.

Что известно о ракетном ударе по Умани