Еще одно лицо войны: мальчик плачет по брату и сестре, которых убила Россия – щемящее фото
Источник:"Лачен пишет"
Российские террористические войска 28 апреля нанесли ракетный удар по многоэтажке в Умани. В результате погибли 23 человека, из которых шестеро – дети.
Среди погибших детей были 11-летняя Софийка Шульга и ее брат – 17-летний Кирилл Писарев. Они погибли почти сразу, ведь их квартира размещалась на 8 этаже.
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Россия уже второй раз разрушила жизнь семьи
Известно, что семья переехала в Умань из Луганской области. К счастью, во время ракетного удара смогли спастись родители и младший братик, 6-летний Миша.
Фото с маленьким мальчиком, который оплакивает своих родных, еще раз доказывает, что у оккупантов нет ни капли человечности. Их цель – не завоевание территорий, а уничтожение украинского народа.
Софию и Кирилла похоронили 28 апреля. Прощание состоялось в храме Пресвятой Богородицы "Скоропослушница".
Прощание с Софией и Кириллом: смотрите видео
Добавим, что в ночь на 28 апреля Россия убила еще 4 детей:
- Ульяна Тройчук – 8 лет. Погибла с отцом Романом, его женой Антониной и бабушкой. Девочку похоронили 30 апреля.
- Иван Одайский – 1,5 года. Погиб с мамой 28-летней Аленой Одайской.
- Алексей Лысак – 16 лет.
- Алина Барченко – 10 лет. Сестра Алексея Лысака. Дети погибли с мамой Ирой, бабушкой и тетей.
Что известно о ракетном ударе по Умани
- 28 апреля одна из ракет попала в многоэтажный жилой дом в Умани, в результате чего есть жертвы и пострадавшие.
- 29 апреля спасательно-розыскную операцию завершили. В МВД сообщили, что 2 женщины числятся пропавшими без вести. Ранены 9 человек, еще 23 – погибли. Среди погибших есть 5 членов одной семьи, где была 10-летняя девочка и 16-летний мальчик.
- На удар по дому в Умани отреагировал президент Владимир Зеленский. Он отметил, что мишенью российских террористов снова стали мирные люди и объекты.
- Заместитель начальника департамента Патрульной полиции Украины Алексей Белошицкий показал кадры с первых минут после удара. На видео видна охваченная огнем многоэтажка.