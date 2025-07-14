В Умани прогремела серия взрывов: город под атакой "Шахедов"

Россия в очередной раз запустила "Шахеды" по Украине. Взрывы прогремели в Умани.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.

Актуально Россия запустила ударные дроны: какие регионы под угрозой атаки

Что известно о взрывах в Умани вечером 14 июля?

О взрыве в Умани появилась информация после 22:30. Впоследствии прозвучали еще два, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.

Воздушные силы и мониторы предупреждали о дронах в Черкасской области.

Сейчас о последствиях атаки на Умань нет официальных данных.

Где сейчас тревога в Украине

В телеграм-канале 24 Канала есть самая свежая информация о вражеских обстрелах и их последствиях.

На момент публикации новости тревога охватила большую часть территории Украины. Столица и западные области еще не обозначены красным.

Россия ударила по ряду городов. Вечером взрывы раздавались в Чернигове, Запорожье, Харькове и на Днепропетровщине. О пострадавших пока не говорится, но в Запорожье горит крыша многоэтажки.