В Умани прогремела серия взрывов: город под атакой "Шахедов"
- В Умани прогремела серия взрывов после запуска "Шахедов" Россией.
- О последствиях атаки официальных данных еще нет.
Россия в очередной раз запустила "Шахеды" по Украине. Взрывы прогремели в Умани.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Суспильное.
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Что известно о взрывах в Умани вечером 14 июля?
О взрыве в Умани появилась информация после 22:30. Впоследствии прозвучали еще два, о чем сообщили корреспонденты Суспильного.
Воздушные силы и мониторы предупреждали о дронах в Черкасской области.
Сейчас о последствиях атаки на Умань нет официальных данных.
Где сейчас тревога в Украине
В телеграм-канале 24 Канала есть самая свежая информация о вражеских обстрелах и их последствиях.
На момент публикации новости тревога охватила большую часть территории Украины. Столица и западные области еще не обозначены красным.
Россия ударила по ряду городов. Вечером взрывы раздавались в Чернигове, Запорожье, Харькове и на Днепропетровщине. О пострадавших пока не говорится, но в Запорожье горит крыша многоэтажки.