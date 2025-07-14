Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

Актуально Росія запустила ударні дрони: які регіони під загрозою атаки

Що відомо про вибухи в Умані увечері 14 липня?

Про вибух в Умані з'явилася інформація після 22:30. Згодом пролунали ще два, про що повідомили кореспонденти Суспільного.

Повітряні сили та монітори попереджали про дрони на Черкащині.

Наразі про наслідки атаки на Умань немає офіційних даних.

Де зараз тривога в Україні

У телеграм-каналі 24 Каналу є найсвіжіша інформація про ворожі обстріли та їхні наслідки.

На момент публікації новини тривога охопила більшу частину території України. Столиця та західні області ще не позначені червоним.

Росія вдарила по низці міст. Увечері вибухи лунали у Чернігові, Запоріжжі, Харкові, Чугуєві та Дніпрі. Про постраждалих поки не йдеться, але у Запоріжжі горить дах багатоповерхівки.