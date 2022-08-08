На Уманщине сбили российскую ракету: обломки повредили гражданскую инфраструктуру, есть раненые
8 августа 2022 , 11:33Читати новину українською
Источник:Черкасская ОВА
На Уманщине сработала система ПВО. Сбили российскую ракету, но обломки упали на объект гражданской инфраструктуры.
Два человека получили ранения, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. О звуках взрывов в Умани сообщали во время массовой воздушной тревоги.
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Пострадавших оперативно госпитализировали. Табурец напомнил местным, что важно соблюдать правила реагирования на воздушную тревогу.