На Уманщине сбили российскую ракету: обломки повредили гражданскую инфраструктуру, есть раненые

На Уманщине сработала система ПВО. Сбили российскую ракету, но обломки упали на объект гражданской инфраструктуры.

Два человека получили ранения, сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец. О звуках взрывов в Умани сообщали во время массовой воздушной тревоги.

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Пострадавших оперативно госпитализировали. Табурец напомнил местным, что важно соблюдать правила реагирования на воздушную тревогу.