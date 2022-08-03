В устье Дуная взорвался плавучий кран, в Черном море – 13 боевых судов врага, – ВСУ

На выходе в Черное море на неизвестном устройстве взорвался плавучий кран. К счастью, наш экипаж не пострадал.

Соответствующую информацию о 2 августа сообщили в оперативном командовании "Юг". Также там рассказали, что враг начал создание ударной группировки на Криворожском направлении.

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Плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве

На выходе в Черное море из устья Быстрого реки Дунай плавучий кран взорвался на неизвестном устройстве,

– говорится в сообщении ОК "Юг".

Силы экипажа сообщили, что повреждения не критичны, а пострадавших нет.

"С помощью портового толкателя кран вернули в пункт основного базирования", – заверило командование.

российские оккупанты держат 16 ракет в Черном море

Корабельная группировка вражеского флота в Черном море состоит из 13 боевых кораблей и катеров, укрывающихся в ракетобезопасных районах,

– известно командованию.

Также известно, что из этих 13 единиц техники:

2 носителя 16 ракет "Калибр";

а также 3 больших десантных корабля.

Командование призвало людей учитывать угрозу

Командование объяснило: "Учитывая, что угроза ракетных ударов, а в некоторых районах и артиллерийских обстрелов остается высокой, не игнорируйте сигналы воздушной тревоги".

"Если это целесообразно, соблюдайте правила двух стен, переходите в укрытие. Шторм на море продолжается, поэтому минная опасность в прибрежных водах растет", – предупредило ОК "Юг".

Людей призывали:

не подвергать себя опасности;

соблюдать нормы и ограничения правового режима военного положения;

доверять только проверенным источникам информации и силам обороны.

Командование Юга рассказало о ситуации по состоянию на 2 августа

российские оккупанты могут готовить враждебное контрнаступление с дальнейшими планами выхода на административную границу Херсонской области.

Также россияне пробовали провести разведку боем по рубежу Сухой Пруд – Белогорка. Однако успеха не имели и с потерями отошли.

Также россияне на Юге потеряли 20 единиц личного состава, 2 танка Т-72, гаубицу "Мста-Б", а также еще 4 единицы автомобильной и бронированной техники.

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