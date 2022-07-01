В Узбекистане массовые протесты: у одной республики хотят забрать суверенность

Жители республики Каракалпакстан, входящей в Узбекистан, 1 июля вышли на массовые протесты против изменений в Конституцию Узбекистана.

Каракалпакстан – крупнейшая республика из Узбекистана. В действующей Конституции Узбекистана есть глава 17, посвященная этому региону. Два основных положения раздела свидетельствуют, что Каракалпакстан – это суверенная республика, а народ этой республики имеет право на отделение от Узбекистана на основе всеобщего референдума жителей Каракалпакстана. Из новой редакции Конституции эти пункты были изъяты.

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Люди вышли на массовые протесты

Решение властей Узбекистана вызвало возмущение у местных жителей. В столице Каракалпакстана, Нукусе, собрались тысячи человек.

Власти ввели в Каракалпакстан дополнительные силы, чтобы подавить митинги. Кроме столицы, они прошли в Чимбае и Муйнаке.

В Каракалпакстане проходят массовые митинги: смотрите видео

На протестах задерживают активистов и блоггеров

"Правоохранители" задерживают активных митингующих и местных блоггеров, которые выступают против внесения поправок в Конституцию. В последние несколько дней в Каракалпакстане наблюдаются проблемы с интернетом, чтобы помешать местным жителям выражать свое несогласие. Также сообщается, что президент Узбекистана вылетел в Нукус.

К слову, недавно во временно оккупированном россиянами Мариуполе впервые прошли акции неповиновения российским военным. Жители разбомбленного города протестовали из-за невыплаты зарплат и сноса домов. Российские захватчики очень удивились смелости горожан.

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