Именно это и произошло во время одной из свадеб в Узбекистане. Там супруга победила в конкурсе. И за это новоиспеченный мужчина не поздравил любимую, а публично ударил ее изо всех сил. Видео со сценой насилия мгновенно разлетелось по сети.

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С размаху ударил жену по голове

По условиям конкурса мужу и жене необходимо было быстро справиться с заданием. И невеста одержала победу. Но вместо объятий и поцелуев она получила публичное унижение. Мужчина настолько расстроился проигрышем, что изо всей силы вонзил ее по голове.

Подчеркиваем, что подобное поведение недопустимо. Ни в коем случае в цивилизованном обществе нельзя поднимать руку друг на друга. Это позорное поведение, которое мы осуждаем!

На видео можно увидеть, что невеста вскоре покинула праздничное застолье вместе с дружкой и другой женщиной. Зато дружбу, стоявшую рядом с молодым, насилие над невестой почему-то развеселило.

В Узбекистане мужчина ударил жену за победу на конкурсе: смотрите видео

Насилие преуспевает также в России. Причем бок о бок с безразличием. Об этом свидетельствует один из случаев, произошедший в электричке.

Муж обругал детей с сине-желтым рюкзаком

В сеть выложили ролик, вызывающий только волну возмущения. На нем можно увидеть как в тамбуре агрессивный мужчина набросился на детей : один школьного возраста, а второй – младший. Он буквально прессовал их из-за наплечных сине-желтого цвета.

Неадекватный мужчина начал кричать на детей и потребовать, чтобы они сняли рюкзак. Поскольку у малышей был большой испуг, то он решил сам это сделать, швыряя после этого ранец на землю.

Все это было щедро приправлено нецензурной лексикой со стороны вышедшего в тамбур мужчины, чтобы покурить электронную сигарету. Обратим внимание, что он это сделал после того, как разобрался с беззащитными детьми.

Вишенкой на торте в этой ситуации есть сам человек, который снимал все на видео. Персонажу за кадром не пришло в голову остановить мужчину и попросить его не обижать детей. Он спокойно снял ролик и выложил его в сети. Хайпируют россияне на всем, на чем только можно.

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