Каракалпакстан – найбільша республіка у складі Узбекистану. У чинній Конституції Узбекистану є розділ 17, присвячений цьому регіону. Дві основні тези розділу свідчать, що Каракалпакстан – це суверенна республіка, а народ цієї республіки має право на відокремлення від Узбекистану на основі загального референдуму жителів Каракалпакстану. З нової редакції Конституції ці пункти вилучили.

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Люди вийшли на масові протести

Рішення влади Узбекистану викликало обурення у місцевих жителів. У столиці Каракалпакстану, Нукусі, зібралися тисячі людей.

Влада ввела у Каракалпакстан додаткові сили, щоб придушити мітинги. Окрім столиці, вони відбулися в Чимбаї та Муйнаці.

У Каракалпакстані проходять масові мітинги: дивіться відео

На протестах затримують активістів та блогерів

"Правоохоронці" затримують активних учасників мітингу та місцевих блогерів, які виступають проти внесення поправок до Конституції. Протягом останніх кількох днів у Каракалпакстані спостерігаються проблеми з інтернетом, щоб завадити місцевим жителям виражати свою незгоду. Також повідомляється, що президент Узбекистану вилетів в Нукус.

До слова, нещодавно у тимчасово окупованому росіянами Маріуполі вперше відбулися акції непокори російським військовим. Жителі розбомбленого міста протестували через невиплату зарплат та знесення будинків. Російські загарбники дуже здивувалися сміливості містян.

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