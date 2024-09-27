Конфликт в узбекской школе из-за русского языка: в Ташкенте попросили Кремль "не совать нос"

В Узбекистане учительница избила ученика, который просил проводить урок на русском языке. В Москве потребовали объяснений от Ташкента.

В соцсетях распространили видео с урока русского языка в 6-м классе в школе номер 188 в Ташкенте. Ученик попросил преподавательницу проводить урок на русском. В ответ женщина вытащила парня к доске и ударила его несколько раз по лицу и голове, а также дернула за ухо.

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Языковой конфликт в Ташкенте

По словам пресс-секретаря российского МИД Марии Захаровой, Москва запросила официальные разъяснения у Узбекистана относительно инцидента в школе.

Захарова отметила, что, мол, в союзнических отношениях двух стран "нет места для неприязни, особенно на языковой почве". Кроме того, в своем заявлении чиновница развелась о "многовековом положительном влиянии русского языка во взаимном общении" с Узбекистаном.

Узбекские активисты раскритиковали Кремль за то, что он пытается превратить "внутренний конфликт в международный".

МИД Узбекистана проигнорировал заявления страны-агрессора. Однако депутат узбекского парламента Алишер Кадыров высказался по этому поводу. Он заверил, что по факту избиения ребенка будут приняты меры, но также, по его мнению, "было бы правильно", если бы россияне "занимались своими делами, полными проблем".

Известно, что на полях Генасмблеи ООН Сергей Лавров встретился с главой МИД Узбекистана Бахтиором Саидовым. Последний подчеркнул важность соблюдения принципа невмешательства во внутренние дела друг друга.

Избиение ученика в Ташкенте: смотрите видео