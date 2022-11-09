Соответствующую информацию сообщил 9 ноября глава Закарпатской ОВ Виктор Никита. По его данным, департамент областной военной администрации уже получил задачу по этому поводу.
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В Ужгороде избавились от советского памятника
Памятник "освободителям" в Ужгороде возле украино-словацкой границы...все!
– сообщили в ОВА.
В Ужгороде демонтировали советский памятник: видео
Стоит отметить, что памятник поставили еще в 1970 году на нынешней улице Собранецкой в километре от Ужгорода и недалеко от контрольно-пропускного пункта "Ужгород".
Йогг высота была 11 метров, а весил он 19 тонн. Возле него был камень с типичной для того времени надписью: "Здесь были завершены бои советских войск за освобождение РСФСР от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны".
В Ужгороде могут создать мемориал современным героям
Глава областной военной администрации заявил, что на месте демонтированного памятника могут установить памятник или мемориал в честь 128 отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады , борющихся с врагом в Луганской области.
Профильный департамент ОВА уже получил задачу собрать группу экспертов, представителей гражданского общества, семей военных и других...
– заявил Виктор Никита.
По его данным, группа должна создать концепт памятника или мемориала современным героям украинско-российской войны.
Нашумевший памятник Екатерине II также демонтируют
- После голосования за петицию о демонтаже памятника Екатерине ІІ на сайте Офиса Президента Владимир Зеленский обратился в Одесский городской совет и попросил рассмотреть вопрос.
- После этого мэр Одессы Труханов заявлял, что он против сноса . Голосование о демонтаже памятника также провалило городской совет города.
- Но уже в начале ноября Геннадий Труханов заявил, что он будет выступать за его демонтаж и перенос в парк имперского и советского прошлого. Последний еще предстоит создать .
- После этих заявлений представитель главы Одесской военной администрации Сергей Братчук фактически анонсировал демонтаж памятника . По его словам, эти имперские нарративы нужно убирать – демонтировать согласно действующему законодательству.