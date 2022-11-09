Відповідну інформацію повідомив 9 листопада очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита. За його даними, департамент обласної військової адміністрації вже отримав завдання щодо цього.
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В Ужгороді позбулись радянського пам'ятника
Пам'ятник "визволителям" в Ужгороді біля українсько-словацького кордону...все!
– повідомили в ОВА.
В Ужгороді демонтували радянський пам'ятник: відео
Варто зазначити, що пам'ятник поставили ще у 1970 році на нинішній вулиці Собранецькій за кілометр від Ужгорода та неподалік контрольно-пропускного пункту "Ужгород".
Його висота була 11 метрів, а важив він 19 тонн. Біля нього був камінь з типовим для того часу написом: "Тут були завершені бої радянських військ за звільнення Української РСР від німецько-фашистських загарбників у роки Великої Вітчизняної війни".
В Ужгороді можуть створити меморіал сучасним героям
Очільник обласної військової адміністрації заявив, що на місці демонтованої пам'ятки можуть встановити пам'ятник або меморіал на честь 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади, які борються з ворогом на Луганщині.
Профільний департамент ОВА вже отримав завдання зібрати групу експертів, представників громадянського суспільства, сімей військових та інших...,
– заявив Віктор Микита.
За його даними, група повинна створити концепт пам'ятника чи меморіалу сучасним героям українсько-російської війни.
Нашумілий пам'ятник Катерині ІІ також демонтують
- Після голосування за петицію про демонтаж пам'ятника Катерині ІІ на сайті Офісу Президента Володимир Зеленський звернувся до Одеської міської ради та попросив розглянути питання.
- Після цього мер Одеси Труханов заявляв, що він проти знесення. Голосування про демонтаж пам'ятника також провалила міська рада міста.
- Та вже на початку листопада Геннадій Труханов заявив, що він виступатиме за його демонтаж та перенесення в парк імперського та радянського минулого. Останній ще мають створити.
- Після цих заяв речник голови Одеської військової адміністрації Сергій Братчук фактично анонсував демонтаж пам'ятника. За його словами, ці імперські наративи потрібно прибирати – демонтувати згідно чинного законодавства.
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