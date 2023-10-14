В преддверии выборов: в Варшаве мужчина залез на памятник и угрожал устроить взрыв

В Варшаве мужчина залез на памятник, посвященный жертвам катастрофы под Смоленском. Она унесла жизни тогдашнего президента Польши Леха Качиньского и его супруги Марии.

Инцидент происходил на площади Пилсудского. Людям запретили туда подходить. Не пропускали даже журналистов. В отеле поблизости дежурили правоохранители.

Обратите внимание После убийства учителя Франция переходит в режим повышенной террористической угрозы

Мужчина не выдвигал своих требований. Очевидцы рассказали, что он все время разговаривал с кем-то по телефону. По состоянию на 14:47 известно, что мужчина сдался. Он слез с памятника и поднял руки.

Что стало причиной инцидента, пока неизвестно. Следует заметить, что он произошел накануне парламентских выборов в Польше. Они пройдут уже 15 октября.

Теракт во Франции

Накануне во Франции произошел теракт. 20-летний мужчина ворвался в школу с ножом и нанес учителю литературы смертельные ранения. Кроме того, он ранил еще двух учителей. Пострадавших среди учеников – нет.

После этого во Франции объявили режим повышенной террористической угрозы. На территории страны уже задержаны 8 человек. Также подчеркивают, что на территории страны удалось предотвратить еще один теракт. Детали пока не раскрывают.