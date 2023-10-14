Інцидент відбувається на площі Пілсудського. Людям заборонили туди підходити.
Зверніть увагу Після вбивства вчителя: Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози
У Варшаві чоловік заліз на пам'ятник, присвячений жертвами катастрофи під Смоленськом. Вона забрала життя тогочасного президента Польщі Леха Качинського та його дружини Марії.
Інцидент відбувається на площі Пілсудського. Людям заборонили туди підходити.
Зверніть увагу Після вбивства вчителя: Франція переходить у режим підвищеної терористичної загрози