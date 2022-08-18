В Варшаве неадекватный россиянин набросился на медиков и прохожих: кричал, что за путина

В Варшаве россиянин нападал на прохожих и медиков. При этом мужчина не забывал выкрикивать, что он за путина.

В сети появилось видео, как гражданин россии пытался напасть на медиков и прохожих, выкрикивая, что он за путина и оскорбляя поляков.

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Что случилось

Видео началось с того, что мужчина стоит на трамвайной остановке и кричит, что любит путина и имеет право на это. При этом он стал оскорблять американцев. Медики из стоящей рядом скорой пригрозили обидчику полицией, однако на этом все не закончилось.

Между россиянином и еще одним мужчиной началась потасовка. В итоге мужчину повалили на землю, заломили и передали в полицию. Был ли он под хмельком или под наркотическим опьянением – не уточняется. Также неизвестна и причина конфликта.

Неадекватный россиянин нападает на прохожих: смотрите видео

Недавно в Германии россиянка напала на украинку

В начале августа в немецком городе Бад-Висзее тоже произошел неприятный инцидент. Там на местном пляже неадекватная россиянка набросилась на переселенку из Чернигова и его 2-летнего сына. При этом она прославляла путина и гитлера, заявив, что уничтожение людей по этническим признакам – это правильно.

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