"Украинская неделя" в Вашингтоне подходит к концу: каких важных результатов удалось достичь

В Вашингтоне продолжается "Украинская неделя". Это важное событие для Украины, ведь там имели возможность встретиться представители нашего государства и США.

Об этом 24 Каналу рассказала ведущая Андриана Кучер, отметив, что в рамках этого события состоялся Украинский молитвенный завтрак. Там присутствовало много народных депутатов Украины, представителей нашего бизнеса и других социальных слоев.

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"Все имели возможность пообщаться с американскими коллегами для того, чтобы в общей молитве объединиться и призвать к миру", – подчеркнула она.

Результаты "Украинской недели"

Ведущая отметила, что религиозная тематика "Украинской недели" это хороший повод для сближения обоих обществ.

Если подытожить, то можно сказать, что есть определенные практические шаги и результаты. Я общалась с военнослужащим 91-го отдельного батальона. Он отметил, что имел личную встречу с министром обороны США Питом Гегсетом,

– отметила она.

В рамках этой встречи удалось подписать определенные контракты и достичь договоренностей относительно дальнейшей военной поддержки, в частности поставки оружия.

Я не могу много рассказывать о самой встрече, но продолжается хорошее сотрудничество. Благодаря ему (Питу Гегсету – 24 Канал) мы получили большую партию того, что ждали 2 года,

– сказал военнослужащий.

К слову, президент Владимир Зеленский заявил, что американская помощь Украине продолжается, хотя новые пакеты пока не обсуждаются. Украинская сторона поддерживает коммуникацию с новой администрацией США, чтобы решить этот вопрос.