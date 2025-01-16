В оккупированной Васильевке на Запорожье могло прилететь по пункту базирования россиян

Во временно оккупированной Васильевке Запорожской области, вероятно, поразили пункт базирования россиян. Он был расположен в подвале трехэтажного здания.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телеграм-канал мелитопольского партизанского движения сопротивления "Гнилая черешня".

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В Васильевке "минус" вражеский пункт базирования

В местных телеграм-каналах 15 января сообщали о взрывах в Васильевке Запорожской области. Уже в четверг, 16 января, в сети появились фото и видео последствий взрывов.



Оккупированная Васильевка после прилетов / Фото с тг-канала "Гнилая черешня"

Так, в телеграм-канале партизан сообщают, что прилетело по расположению российских оккупационных войск в подвале трехэтажного здания. Сейчас потери врага неизвестны.

Ничего не происходит, просто минус расположения российских оккупационных войск в подвале трехэтажного капитального здания. Дальше будет,

– написали партизаны.



Пункт базирования врага после прилета / Фото с тг-канала "Гнилая черешня"

Партизаны также опубликовали видео изнутри здания, где враг обустроил пункт базирования. На одном из видео оккупант сквозь слезы рассказывает, где лежали его собратья. Однако сейчас там только руины.

Здание после прилета: смотрите видео

На другом видео оккупанты показывают шлем российского солдата, разбитые полки с едой и разбитое здание.

Оккупанты показали последствия прилета: смотрите видео

Ранее в Мариупольском районе раздавались мощные взрывы. Украинские дроны, которые пролетали над областью, якобы работала российская "пе-ве-о". Однако это не помогло врагу, и БПЛА поразили вражеские базы.