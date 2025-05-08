В Ватикане выбрали нового Папу: что происходит перед тем, как объявят его имя
- В Ватикане избран новый Папа, имя которого объявят через час после белого дыма.
- Избранный Папа меняет имя, одевается в белую сутану и получает присягу верности от кардиналов.
В Ватикане раздаются громкие аплодисменты после известия об избрании нового Папы. Что же обычно происходит в Ватикане после успешного голосования за нового Папу.
Имя Папы Римского объявят народу несколько позже. Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Sky News.
Смотрите также В Ватикане увидели белый дым: нового Папу Римского уже избрали
Что происходит после избрания Папы
Человек, которого избрали Папой Римским должен теперь изменить свое имя на то, под которым его запомнят как понтифика.
Он пройдет в комнату плача сразу за алтарем в Сикстинской капелле. Там его оденут в белую сутану.
Одетый в папскую одежду, он пройдет к стулу перед алтарем. Все 132 кардинала должны подойти и присягнуть избранному на верность как верховному понтифику, наместнику Христа, епископу Рима.
Это займет определенное время, имя Папы Римского объявят толпе примерно через час после белого дыма в знаменитом дымоходе. Так было с Папой Франциском в 2013 году.
Но кто бы это ни был, они все приветствуют того, чье имя они не знают – и все же кто имеет новую жизнь,
– говорит Алистер Брюс, комментатор Sky News, о толпе на площади Ватикана.