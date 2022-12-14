В Верховной Раде анонсировали перестройки и трансформации в Кабмине

В начале декабря в Украине решили объединить 2 министерства. И подобные изменения в Кабмине еще будут происходить.

Об этом рассказал первый заместитель Председателя Верховной Рады Украины Александр Корниенко. Однако отметим, что он не уточнил, какие министерства в будущем еще могут объединить.

Интересно Правительство приняло важное решение о деятельности УПЦ МП в Украине

Какие изменения будут ждать Кабмин

Предоставить такую информацию пока Александр Корниенко не может, ведь эта информация пока прорабатывается.

Первый пробный вариант уже есть. Сейчас будем все вместе исследовать, как это работает, насколько это эффективно и т.д.

– сказал он.

Помимо объединения министерств также планируют пересмотреть и систему оплаты труда государственных служащих. Для ее смены парламент уже внес соответствующий законопроект. Так, по словам первого заместителя Председателя ВРУ, сейчас 70% оплаты госслужащих составляют премии. Законопроект предлагает уменьшить эту долю до 30%, а 70% будет составлять стабильная часть оклада.

Однако эти изменения будут вводиться после отмены военного положения.

"Это будет вводиться после, но вместе с реформой системы государственного управления через несколько лет оно даст нам более проевропейскую государственную службу, которая будет работать уже в русле европейской интеграции", – рассказал Александр Корниенко.

Зачем нужны эти изменения

Процесс трансформации министерств, по словам Александра Корниенко, курирует глава Минцифры Михаил Федоров. Он необходим, чтобы сделать власть:

более гибкой,

такой, которая отвечала бы требованиям времени.

"Это была большая оценка министерств, они сами себя оценивали, отвечали на многие вопросы, как они видят свое дальнейшее реформирование. Мы действительно работаем над тем, чтобы, с одной стороны, уменьшить количество государственных служащих и сэкономить бюджет", – сказал заместитель Председателя ВРУ.

В Украине объединили 2 министерства: что известно