В Верховную Раду внесли законопроект об изъятии собственности Беларуси

В Верховную Раду Украины внесли законопроект о признании Беларуси "пением агрессором". Это означает, что имущество, принадлежащее белорусским юридическим лицам на территории Украины, может быть конфисковано.

Соответствующий текст законопроекта №7411 уже появился на сайте Верховной Рады. Его зарегистрировали 26 мая.

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В нем также упоминается планируемое введение особых экономических мер против Беларуси. Согласно нормам международного права, Беларусь является пение агрессором , потому что добровольно предоставила свою территорию для вооруженных сил России, чтобы те совершили акты агрессии против Украины.

Угроза ракетных ударов из Беларуси

Отметим, что на днях агрессор переместил дивизион ОТРК "Искандер-М" в Брестскую область - на 50 километров от украинской границы. В целом на Волынском и Полесском направлениях белорусские военные продолжают выполнять задачи по прикрытию общей границы в Брестской и Гомельской областях.

Россия с самого начала полномасштабного вторжения использует территорию Беларуси для запуска ракет. Подсчитали, что на начало мая оттуда выпустили по меньшей мере 631 ракету.

Кроме того, в Беларуси продолжили военные учения на границе с Украиной и западными государствами. Они продлятся, по меньшей мере, до 28 мая. Эксперты не исключают вероятность наступления из Беларуси из-за давления Кремля. Однако, по данным украинской разведки, участие в войне против Украины непопулярно среди белорусских военных .

Какой доход в Украине получили компании, связанные с Россией и Беларусью

Компании, связанные с агрессором, суммарно получили доход в 198 миллиардов гривен в 2020 году в Украине. Речь идет о компаниях, среди акционеров, учредителей и конечных владельцев которых фигурирует хотя бы один гражданин или резидент России или Беларуси. Это означает, что, по крайней мере, часть из этого дохода идет к государству-агрессору и его стороннику.

Около 31 тысячи россиян и белорусов являются собственниками, учредителями или акционерами бизнеса в Украине:

не менее 4 630 этих лиц – конечные бенефициарные владельцы из России;

а 1589 – конечные бенефициарные владельцы из Беларуси.

В общей сложности связь с Россией или Беларусью была обнаружена в 21 028 компаниях.

Ранее Верховная Рада приняла закон о принудительном изъятии имущества российского государства, имущества юридических лиц, являющихся конечными бенефициарами, прямыми или опосредованными. Это будут делать без какой-либо компенсации.

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