Відповідний текст законопроєкту №7411 вже з'явився на сайті Верховної Ради. Його зареєстрували 26 травня.

Важливо Білорусь ліквідовує наслідки того, що тримала в себе російські війська

У ньому також згадується плановане запровадження спеціальних економічних заходів проти Білорусі. Згідно з нормами міжнародного права, Білорусь є спів агресором, тому що добровільно надала свою територію для збройних сил Росії, щоб ті вчинили акти агресії проти України.

Загроза ракетних ударів з Білорусі

Зауважимо, що днями агресор перемістив дивізіон ОТРК "Іскандер-М" до Брестської області – на 50 кілометрів від українського кордону. Загалом на Волинському та Поліському напрямках білоруські військові продовжують виконувати завдання з прикриття спільного кордону в Брестській і Гомельській областях.

Зверніть увагу! Росія від початку повномасштабного вторгнення використовує територію Білорусі для запуску ракет. Підрахували, що станом на початок травня звідти випустили щонайменше 631 ракету.

Крім того, У Білорусі продовжили військові навчання на кордоні з Україною та західними державами. Вони триватимуть щонайменше до 28 травня. Експерти не виключають ймовірність наступу з Білорусі через тиск Кремля. Однак, за даними української розвідки, участь у війні проти України є непопулярною серед білоруських військових.

Який дохід в Україні отримали компанії, пов'язані з Росією і Білоруссю

Компанії, пов'язані з агресором сумарно отримали дохід в 198 мільярдів гривень у 2020 році в Україні. Мовиться про компанії, серед акціонерів, засновників і кінцевих власників яких фігурує хоча б один громадянин або резидент Росії чи Білорусі. Це означає, що принаймні частина із цього доходу йде до держави-агресора та її прибічника.

Майже 31 тисяча росіян та білорусів є власниками, засновниками або акціонерами бізнесу в Україні:

щонайменше 4 630 цих осіб – кінцеві бенефіціарні власники з Росії;

а 1589 – кінцеві бенефіціарні власники з Білорусі.

Загалом зв'язок з Росією чи Білоруссю виявили у 21 028 компаніях.

Раніше Верховна Рада ухвалила закон про примусове вилучення майна російської держави, майна юридичних осіб, які є кінцевими бенефіціарами, прямими чи опосередкованими. Це робитимуть без будь-якої компенсації.