Падение самолета на дом в Вильнюсе: стала известна причина катастрофы

В ноябре 2024 года на один из жилых домов Вильнюса упал транспортный самолет. Сейчас стало известно, почему произошла авиакатастрофа.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 15min.

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Что стало причиной авиакатастрофы в Вильнюсе

25 ноября 2024 года в Вильнюсе разбился транспортный самолет DHL. Борт упал на жилой дом. Тогда полиция начала расследование причин авиакатастроф.

Как сообщают местные СМИ со ссылкой на собственные источники, причиной падения самолета стала ошибка пилота. В то же время это еще не является окончательным решением следствия.

Также рассматриваются версии технической неисправности и внешних воздействий.

Напомним, что транспортный самолет авиаперевозчика SWIFT Air арендовала компания DHL. В тот день осуществлялся рейс из Лейпцига, но в 05:28 по местному времени борт потерпел авиакатастрофу.

Самолет упал рядом с двухэтажным жилым домом, после чего вспыхнул пожар. Всего, на борту находились четыре человека - два пилота и два работника компании. Пилота удалось спасти, также госпитализировали еще двух пострадавших.

В результате авиакатастрофы погиб один человек. Официально имя погибшего не называли, но в СМИ сообщали, что это – второй пилот транспортного самолета.