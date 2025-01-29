Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 15min.
До теми У Вільнюсі транспортний літак впав прямо на будинок
Що стало причиною авіакатастрофи у Вільнюсі
25 листопада 2024 року у Вільнюсі розбився транспортний літак DHL. Борт впав на житловий будинок. Тоді поліція почала розслідування причин авіакатастроф.
Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела, причиною падіння літака стала помилка пілота. Водночас це ще не є остаточним рішенням слідства.
Також розглядаються версії технічної несправності та зовнішніх впливів.
Нагадаємо, що транспортний літак авіаперевізника SWIFT Air орендувала компанія DHL. Того дня здійснювався рейс із Лейпцига, але о 05:28 за місцевим часом борт зазнав авіакатастрофи.
Літак упав поруч із двоповерховим житловим будинком, після чого спалахнула пожежа. Загалом, на борту перебували четверо людей - два пілоти й два працівники компанії. Пілота вдалося врятувати, також госпіталізували ще двох постраждалих.
Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина. Офіційно ім'я загиблого не називали, але у ЗМІ повідомляли, що це – другий пілот транспортного літака.