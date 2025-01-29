Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на 15min.

До теми У Вільнюсі транспортний літак впав прямо на будинок

Що стало причиною авіакатастрофи у Вільнюсі

25 листопада 2024 року у Вільнюсі розбився транспортний літак DHL. Борт впав на житловий будинок. Тоді поліція почала розслідування причин авіакатастроф.

Як повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на власні джерела, причиною падіння літака стала помилка пілота. Водночас це ще не є остаточним рішенням слідства.

Також розглядаються версії технічної несправності та зовнішніх впливів.

Нагадаємо, що транспортний літак авіаперевізника SWIFT Air орендувала компанія DHL. Того дня здійснювався рейс із Лейпцига, але о 05:28 за місцевим часом борт зазнав авіакатастрофи.

Літак упав поруч із двоповерховим житловим будинком, після чого спалахнула пожежа. Загалом, на борту перебували четверо людей - два пілоти й два працівники компанії. Пілота вдалося врятувати, також госпіталізували ще двох постраждалих.

Унаслідок авіакатастрофи загинула одна людина. Офіційно ім'я загиблого не називали, але у ЗМІ повідомляли, що це – другий пілот транспортного літака.