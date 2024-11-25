СМИ показали момент падения грузового самолета на дом в Вильнюсе

В столице Литвы произошла трагедия с участием грузового самолета. Тот упал возле двухэтажного жилого дома, в результате чего его охватило пламя.

К сожалению, авиакатастрофа в Вильнюсе не обошлось без жертв. Между тем в сети появилось видео момента падения воздушного судна на дом, передает 24 Канал со ссылкой на Lritas.

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Падение самолета в Вильнюсе

По словам главы Национального центра кризисного менеджмента Вильмантаса Виткаускаса, причиной катастрофы самолета DHL могли стать технические проблемы.

Он также уточнил, что самолет упал рядом с жилым домом, а не на него.

Известно, что инцидент произошел неподалеку Вильнюсского аэропорта около 05:28.

Грузовое судно упало рядом с жилым домом: смотрите видео

На борту находились 4 человека, один член экипажа погиб. Из дома эвакуировали 12 человек.