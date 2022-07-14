"Извини, крошка, что не уберегли": в Виннице на место гибели маленькой Лизы несут игрушки
14 июля 2022 , 22:12Читати новину українською
Источник:ГСЧС
В результате удара россиян по Виннице погибла маленькая Лиза. На место смерти ребенка вечером 14 июля несут игрушки и цветы.
В ГСЧС обнародовали фото, отметив, что Лиза, убитая сегодня россиянами, стала лучиком солнца.
Важно Шли на занятия: в сети опубликовали последнее видео погибшей в Виннице девочки и ее мамы
Прости нас, крошка, что не уберегли,
– говорится в сообщении.
Цветы на месте гибели Лизы / Фото ГСЧС
Ребенок шел на занятия
Мама Ирина вела Лизу утром на занятия по раннему развитию ребенка. Девочка шла с коляской. Видео мама еще успела выложить в сеть. В этот момент по городу ударили российские ракеты.
За жизнь мамы сражаются врачи. Она находится в реанимации.
Что известно об ударе по Виннице
- россияне выпустили 3 ракеты по гражданским объектам в центре Винницы. Это произошло посреди дня, когда там было много людей.
- Оккупанты использовали ракеты "Калибр" 3М-14Е, которые весят по 1770 килограммов.
- На месте удара возник большой пожар.
- Погибли по меньшей мере 23 человека. Среди погибших – трое детей. Пропали без вести еще 39 человек – с ними нет связи.
- Более 100 человек обратились за помощью в больницы: 64 госпитализировали, 34 – находятся в тяжелом состоянии.
- Число жертв и пострадавших растет.
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