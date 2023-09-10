Бил палкой и кирпичом: в Виннице подвыпивший мужчина разбил запаркованные автомобили

Посреди ночи в Виннице мужчина разбил более десятка автомобилей. Он был под хмельком и свой поступок объяснить не смог.

Инцидент произошел ночью 9 сентября. Охранники задержали его "на горячем".

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Подробности инцидента

В Национальной полиции сообщили, что прибыли по вызову с сообщением о том, что неизвестный повреждает автомобили во дворах домов по улице Порика. К правоохранителям обратились местные жители, ставшие свидетелями происшествия.

Приехавшие на вызов полицейские увидели мужчину, который палкой бил очередной автомобиль. Хулигана задержали на месте – им оказался пьяный 22-летний винничанин.

Оказалось, что он на протяжении нескольких часов повредил 12 автомобилей, запаркованных возле домов на проспекте Космонавтов и улицы Порика. Злоумышленников избивал их камнями, кирпичом и палкой.

Результаты обследования обнаружили в организме мужчины 1,75 промилле алкоголя. Свой поступок он объяснить не смог.

Сколько лет грозит хулигану

Действия мужчины подпадают под признаки уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство).

В Нацполиции уточнили, что ему грозит до 5 лет ограничение свободы. В настоящее время продолжается досудебное расследование.

К слову, на днях в Киевской области 56-летний мужчина нанес удар ножом в грудь автомобилисту. Раненый жив, а злоумышленнику уже сообщили о подозрении – сейчас он находится в следственном изоляторе.