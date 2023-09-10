Інцидент трапився уночі 9 вересня. Охоронці затримали його "на гарячому".

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Подробиці інциденту

У Національній поліції повідомили, що прибули на виклик із повідомленням про те, що невідомий пошкоджує автомобілі у дворах будинків по вулиці Порика. До правоохоронців звернулися місцеві жителі, які стали свідками події.

Поліцейські, які приїхали на виклик, побачили чоловіка, який палицею бив чергову автівку. Хулігана затримали на місці – ним виявився 22-річний вінничанин, який був п'яним.

Виявилось, що він упродовж декількох годин пошкодив 12 автівок, які були запарковані біля будинків на проспекті Космонавтів та вулиці Порика. Зловмисник бив їх камінням, цеглою та палицею.

Результати освідування виявили в організмі чоловіка 1,75 проміле алкоголю. Свій вчинок він пояснити не зміг.

Скільки років загрожує хулігану

Дії чоловіка підпадають під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).

У Нацполіції уточнили, що йому загрожує до 5 років обмеження волі. Наразі триває досудове розслідування.

До слова, днями у Київській області 56-річний чоловік завдав удару ножем у груди автомобілісту. Поранений живий, а зловмиснику вже повідомили про підозру – наразі він перебуває у слідчому ізоляторі.