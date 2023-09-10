О трагической смерти сообщают на странице Днепропетровской филармонии в сети. Погибшему было всего 41 год.

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Пришел работать в филармонию студентом

В пресс-службе филармонии сообщают, что сразу не могли распространять информацию о смерти Александра Петрова из-за тайны следствия. Обнародовали информацию только вечером 9 сентября.

Так, в филармонии сообщили, что Александр более 20 лет работал и Днепропетровской филармонии. Он пришел туда еще студентом и начал работать в оркестре. Александр Петров в совершенстве играл на трубе, был рабочим сцены, библиотекарем, преподавал в музыкальной школе и консерватории. Также он был талантливым аранжировщиком, композитором и дирижером.

Талантливый музыкант работал во многих музыкальных проектах. Как отмечают в филармонии, Александр Петров всегда оставался верен музыке.

Александра уважали определенно все. За все его человеческие качества, честность, порядочность, готовность всегда прийти на помощь, за его отношение к своему делу. Его оркестровки и произведения всегда будут жить и исполняться. Александр любил жизнь, торопился жить и творить. Светлая память хорошему музыканту, хорошему человеку, тому, кто был "моторчиком" нашего оркестра,

– говорится в сообщении Днепропетровской филармонии.



Александра Петрова убили в Днепре / Фото Днепропетровская филармония

Почему могли убить известного музыканта

В пресс-службе ГУНП в Днепропетровской области в последние дни сообщали только об одном жестоком убийстве. Можно предположить, что речь идет именно о музыканте филармонии, ведь совпадает возраст погибшего.

Так, в пресс-службе сообщают, что в собственной квартире 4 сентября убили 41-летнего мужчину. Во время ссоры 21-летний днепрянин нанес своему знакомому многочисленные ножевые ранения. Чтобы скрыть следы преступления, нападающий унес с собой орудие убийства, подложив другой нож. Также с помощью спиртового раствора стер следы крови. Вероятно, причиной убийства стала месть.

Злоумышленнику удалось задержать, ему уже сообщили о подозрении в умышленном убийстве. Если его вина будет доказана, ему грозит лишение свободы сроком до 15 лет.