В Виннице прогремел взрыв: на город летел реактивный БпЛА

Россия не прекращает проводить атаки на Украину с помощью ударных дронов. Вечером 29 октября угроза дошла до Винницы.

В городе слышали взрыв. Об этом сообщает Суспильне.

Что известно?

Воздушная тревога в Винницком районе была объявлена в 20:17. В регионе была угроза дроновой атаки.

Впоследствии Воздушные Силы ВСУ сообщили об угрозе именно областному центру.

Виннитчина: реактивный БпЛА через Оратов в направлении Винницы,

– предупредили военные.

Около 20:30 горожане услышали звук взрыва. Через минуту по всей области и в ряде других регионов добавилась еще ракетная опасность. ПС ВСУ предупредили о вероятности применения врагом баллистического вооружения с северного направления.

В настоящее время местные власти не информировали о возможных последствиях дроновой атаки по Виннице.

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