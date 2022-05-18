В Виннице и Конотопе слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях

В Украине продолжается воздушная тревога на всей территории. Сообщают, что слышны взрывы в Виннице и Конотопе.

Воздушной тревоги нет разве что во временно оккупированной Херсонской области. Вся остальная Украина закрашена в красный цвет, что означает воздушную угрозу, сообщает 24 канал.

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Сообщение о взрывах

Воздушная тревога на всей территории нашего государства длится уже больше часа. Начинают появляться сообщения о взрывах в разных местах.

В частности, местные жители сообщают, что слышат взрывы в Виннице. Также слышно, как что-то взрывается, по сообщениям СМИ, в Конотопе, расположенном в Сумской области.

Людей просят быть в укрытиях

Власти не устают повторять и подчеркивать, что важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это касается всех, кто находится в любом уголке нашего государства. Само укрытие может спасти жизнь.

В безопасном месте нужно находиться со всем необходимым: документами, водой, едой, нужными вещами. Тревожный рюкзак, в котором все сложено, должен быть постоянно готов.

В укрытии следует находиться до момента, когда опасность пройдет. Об этом обязательно известит следующий сигнал тревоги, обозначающий ее отбой.

Последние новости об обстрелах россиян

Значительно участились обстрелы российских оккупантов Сумской области. Речь идет о приграничье. Там они даже дважды пытались прорвать границу. Наши пограничники вели бой и не дали прорваться врагу. К сожалению, один наш воин погиб. Вооруженные силы России 18 мая в очередной раз обстреляли Шосткинский район в Сумской области. Россияне дважды били по Сумщине, используя минометы и артиллерию.

Но на этом все не кончилось. Ведь впоследствии в Сумской области местные снова сообщали о взрывах. В Сумской областной военной администрации людей предупреждали об угрозе артобстрела со стороны российских захватчиков. Всех призывали идти в укрытие, чтобы обошлось без жертв. Также были взрывы в Днепропетровской области, одна ракета пролетала над Одесщиной.

Также были обстрелы в легендарной, но временно оккупированной Чернобаевке. Село расположено в пригороде Херсона, где также были сообщения об обстрелах накануне. В Чернобыевке, как следствие, занялись жилые дома жителей, есть еще другие разрушения. Очевидцы сообщали о повреждениях газовой трубы и оборванных проводах. Информацию о том, есть ли травмированные, пока уточняют.

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