В Виннице и Конотопе слышны взрывы: оставайтесь в укрытиях
В Украине продолжается воздушная тревога на всей территории. Сообщают, что слышны взрывы в Виннице и Конотопе.
Воздушной тревоги нет разве что во временно оккупированной Херсонской области. Вся остальная Украина закрашена в красный цвет, что означает воздушную угрозу, сообщает 24 канал.
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Сообщение о взрывах
Воздушная тревога на всей территории нашего государства длится уже больше часа. Начинают появляться сообщения о взрывах в разных местах.
В частности, местные жители сообщают, что слышат взрывы в Виннице. Также слышно, как что-то взрывается, по сообщениям СМИ, в Конотопе, расположенном в Сумской области.
Людей просят быть в укрытиях
Власти не устают повторять и подчеркивать, что важно не игнорировать сигналы воздушной тревоги. Это касается всех, кто находится в любом уголке нашего государства. Само укрытие может спасти жизнь.
В безопасном месте нужно находиться со всем необходимым: документами, водой, едой, нужными вещами. Тревожный рюкзак, в котором все сложено, должен быть постоянно готов.
В укрытии следует находиться до момента, когда опасность пройдет. Об этом обязательно известит следующий сигнал тревоги, обозначающий ее отбой.
Последние новости об обстрелах россиян
- Значительно участились обстрелы российских оккупантов Сумской области. Речь идет о приграничье. Там они даже дважды пытались прорвать границу. Наши пограничники вели бой и не дали прорваться врагу. К сожалению, один наш воин погиб. Вооруженные силы России 18 мая в очередной раз обстреляли Шосткинский район в Сумской области. Россияне дважды били по Сумщине, используя минометы и артиллерию.
- Но на этом все не кончилось. Ведь впоследствии в Сумской области местные снова сообщали о взрывах. В Сумской областной военной администрации людей предупреждали об угрозе артобстрела со стороны российских захватчиков. Всех призывали идти в укрытие, чтобы обошлось без жертв. Также были взрывы в Днепропетровской области, одна ракета пролетала над Одесщиной.
- Также были обстрелы в легендарной, но временно оккупированной Чернобаевке. Село расположено в пригороде Херсона, где также были сообщения об обстрелах накануне. В Чернобыевке, как следствие, занялись жилые дома жителей, есть еще другие разрушения. Очевидцы сообщали о повреждениях газовой трубы и оборванных проводах. Информацию о том, есть ли травмированные, пока уточняют.
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