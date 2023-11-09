В Виннице вспыхнул масштабный пожар: в ГСЧС рассказали о ситуации в городе

В Виннице вечером 9 ноября вспыхнул пожар. В частности, известно, что в городе на одной из улиц занялись помещения складов.

На месте уже работают экстренные службы, пытающиеся обуздать огонь. Все детали о причинах возгорания спасатели обещали сообщить впоследствии.

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В Виннице произошло возгорание на складах

Местные корреспонденты отметили, что пожар произошел на улице Гонты, где размещаются склады. На кадрах можно увидеть, как огонь почти полностью охватил складские помещения, оставив только пожар на месте пожара.