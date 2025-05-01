В Виннице загорелся пожар в помещении районного ТЦК

26 мая утром в Виннице произошла чрезвычайная ситуация. Там в помещении районного ТЦК и СП возник пожар.

Как сообщили Суспильному в группе коммуникаций, возгорание возникло в 7:30, передает 24 Канал.

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Пожар в ТЦК

Известно, что пожар вспыхнул из-за короткого замыкания электросети. Площадь возгорания составляла 6 квадратных метров. Пламя потушили в 8:10. К счастью, инцидент обошелся без травмированных.

В сети распространили кадры с места происшествия.

Пожар в ТЦК: смотрите видео

Напомним, что в Луцке военнообязанный мужчина напал на военнослужащего, нанеся ему ранения. Пострадавший был госпитализирован в реанимацию.

Недавно ветеран Андрей Баглай заявил, что его задержали, похитили и избили сотрудники ТЦК. В армии эту информацию опровергли. Говорят, что военный обращался с сотрудниками военкомата свысока и отказывался показывать документы. В ОК "Запад" возразили, что к ветерану применяли физическую силу.