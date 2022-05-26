В Виннице заблокировали ботоферму, работавшую на Россию

В Виннице СБУ разоблачила работавшую на Россию ботоферму. Киберспециалисты уже ее заблокировали.

Ботоферма с помощью фейковых страниц распространяла ложь о войне. Об этом стало известно 25 мая.

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Ботоферму, которая действовала в Виннице в интересах РФ и распространяла в соцсетях ложную информацию о военной агрессии против Украины, разоблачили киберспециалисты СБУ,

– говорится в сообщении.



Техника, которую нашли на месте ботофермы / Фото СБУ Винницкой области

Деятельность ботофермы заключалась в том, что мошенники массово регистрировали фейковые страницы в распространенных соцсетях, в том числе и запрещенные в Украине. Созданные боты использовали в интересах России.

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На страницах распространялась ложная информация о ходе войны. Их цель – вызвать панические настроения у других пользователей этих соцсетей.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Служба безопасности Украины делает все для того, чтобы привлечь к ответственности причастных к этому делу людей. Правоохранители открыли уголовное производство.

Как россияне используют украинских детей с помощью игры

Россияне пытаются использовать украинских детей в собственных целях без их ведома. Так они разработали приложение-игру, которая помогает оккупантам получать информацию об украинской местности. В игре участники должны искать так называемые "коробки" с виртуальными призами, которые можно обменять на электронные деньги. При прохождении маршрута дети должны фотографировать местность и объекты военной и критической инфраструктуры. Доступ к этому приложению имеет подконтрольная спецслужбам России ИТ-компания. Она зарегистрирована в одной из европейских стран и занимается распространением интерактивных платформ.

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В Кировоградской области задержаны уже двое подростков, которые фотографировали блокпосты, элеваторы и дороги.

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