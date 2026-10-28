28 октября, 20:42
Обновлено - 20:53, 28 октября
В Винницкой области был слышен звук взрыва
Россия продолжает терроризировать Украину с помощью беспилотников. В Винницкой области был слышен звук взрыва.
Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.
Какие последствия атаки?
Россия продолжает запускать ударные БПЛА по Украине. В 20:37 Воздушные силы писали о реактивном БпЛА курсе на Вапнярку/Томашполь.
Около 20:40 в Винницкой области слышали звуки взрыва.
Где сейчас тревога: смотрите карту
Напомним, что вечером того же дня страна-агрессорка запустила беспилотники по Ровенской области. Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Сарненщине. Известно о погибшем.