Россия продолжает терроризировать Украину с помощью беспилотников. В Винницкой области был слышен звук взрыва.

Об этом сообщили местные телеграммы-каналы.

Какие последствия атаки?

Россия продолжает запускать ударные БПЛА по Украине. В 20:37 Воздушные силы писали о реактивном БпЛА курсе на Вапнярку/Томашполь.

Около 20:40 в Винницкой области слышали звуки взрыва.

Где сейчас тревога: смотрите карту

Напомним, что вечером того же дня страна-агрессорка запустила беспилотники по Ровенской области. Враг нанес удар по гражданскому предприятию в Сарненщине. Известно о погибшем.