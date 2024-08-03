В Винницкой области есть попадание в объект инфраструктуры, в регионе слышали серию взрывов

В Винницкой области во время атаки "Шахедов" слышали серию взрывов. В результате атаки российских военных есть попадание в объект инфраструктуры.

Заместитель председателя ОГА Наталья Заболотная подтвердила, что в области есть попадание в объект инфраструктуры. По ее информации, подразделения ГСЧС работают на месте.

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В Винницкой области прогремела серия взрывов

Заметим, что первый взрыв в Винницкой области прогремел около 2:45 ночи. После этого в регионе еще трижды были слышны повторные звуки взрывов.

Около четырех утра Воздушные силы ВСУ снова предупредили об угрозе ударных БПЛА в Винницкой области.

Следует добавить, что во время ночной атаки "Шахедов" звуки взрывов были слышны также в других регионах Украины. В частности, о взрывах сообщалось в Одессе и в Полтавской области.

Из-за атаки дронов-камикадзе воздушную тревогу объявляли в большинстве регионов Украины, в том числе и в Киеве. Киевская ОВА информировала, что в воздушном пространстве зафиксированы БПЛА и силы ПВО работают по целям.