Не вернулась в школу: в Винницкой области 3 дня искали 13-летнюю девушку

В Винницкой области разыскали 13-летнюю Ольгу Федосееву. Девушка исчезла несколько дней назад – 17 марта.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-службу Нацполиции области.

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В Винницкой области разыскали 13-летнюю девушку

В понедельник, 17 марта, девушка должна была вернуться из своего дома в специальную школу в селе Ободовка.

17 марта ребенок должен был вернуться из своего дома из села Поташня Гайсинского района в специальную школу села Ободовка. Приметы девушки: рост 150 сантиметров, среднего телосложения, лицо круглой формы. Могла быть одета в зеленое пальто с поясом,

– говорилось в заметке.

По состоянию на утро 20 марта в Нацполиции сообщили, что девушку разыскали. Там указали, что с ней все хорошо.