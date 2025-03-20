Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Нацполіції області.

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На Вінниччині розшукали 13-річну дівчину

В понеділок, 17 березня, дівчина повинна була повернутися зі свого дому до спеціальної школи в селі Ободівка.

17 березня дитина мала повернутися зі свого дому з села Поташня Гайсинського району до спеціальної школи в селі Ободівка. ​Прикмети дівчини: зріст 150 сантиметрів, середньої тілобудови, обличчя круглої форми. ​Могла бути одягнена у зелене пальто з поясом,

– йшлося у дописі.

Станом на ранок 20 березня у Нацполіції повідомили, що дівчину розшукали. Там вказали, що з нею все добре.