В Винницкой области перевернулся экскурсионный автобус с 17 детьми, есть пострадавшие

В Винницкой области микроавтобус, который вез с экскурсии 17 детей. В результате ДТП пострадали семь человек.

Большинство из пострадавших – школьники. Также ранения получили двое взрослых.

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В Винницкой области перевернулся микроавтобус с детьми: подробности

Инцидент произошел в ночь на вторник 4 июня, около 00:40 возле села Кунка Гайсинского района.

В салоне находились дети в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.

По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением. В полиции заверили, что он был трезвым.

За медицинской помощью обратилось двое взрослых и 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, одного из них госпитализировали.

Водителю грозит до 3 лет тюрьмы

Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.

По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство, предусмотрено ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.

За это предусмотрено до трех лет ограничения свободы.

Отметим, что недавно в Винницкой области произошло еще одно ДТП. Автомобилист сбил велосипедиста.

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