В Винницкой области перевернулся экскурсионный автобус с 17 детьми, есть пострадавшие
Источник:Нацполиция Винницкой области
В Винницкой области микроавтобус, который вез с экскурсии 17 детей. В результате ДТП пострадали семь человек.
Большинство из пострадавших – школьники. Также ранения получили двое взрослых.
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В Винницкой области перевернулся микроавтобус с детьми: подробности
Инцидент произошел в ночь на вторник 4 июня, около 00:40 возле села Кунка Гайсинского района.
В салоне находились дети в возрасте от 7 до 17 лет и 5 взрослых. Группа возвращалась с экскурсии.
По предварительным данным, 46-летний водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter, который осуществлял нерегулярные пассажирские перевозки, не справился с управлением. В полиции заверили, что он был трезвым.
За медицинской помощью обратилось двое взрослых и 5 подростков в возрасте 16 и 17 лет, одного из них госпитализировали.
Водителю грозит до 3 лет тюрьмы
Сейчас правоохранители проводят досудебное расследование.
По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство, предусмотрено ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины – нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами.
За это предусмотрено до трех лет ограничения свободы.
Отметим, что недавно в Винницкой области произошло еще одно ДТП. Автомобилист сбил велосипедиста.
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- 31 мая на улице Соборная в Немирове автомобиль ВАЗ наехал на 60-летнего велосипедиста, мужчину с травмами госпитализировали в больницу.
- По предварительной информации следствия, 41-летний водитель ВАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и допустил наезд на человека.
- Водитель легковушки был трезв. Теперь за содеянное ему грозит 3 года ограничения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.