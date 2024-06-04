Більшість із постраждалих – школярі. Також поранень зазнали двоє дорослих.
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На Вінниччині перевернувся мікроавтобус з дітьми: подробиці
Інцидент трапився у ніч на вівторок 4 червня, близько 00:40 біля села Кунка Гайсинського району.
У салоні перебували діти у віці від 7 до 17 років та 5 дорослих. Група поверталась з екскурсії.
За попередніми даними, 46-річний водій мікроавтобуса Mercedes Sprinter, який здійснював нерегулярні пасажирські перевезення, не впорався з керуванням. У поліції запевнили, що він був тверезим.
За медичною допомогою звернулось двоє дорослих та 5 підлітків віком 16 та 17 років, одного з них госпіталізували.
Водію загрожує до 3 років в'язниці
Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.
За фактом автопригоди поліцейські відкрили кримінальне провадження, передбачене ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
За це передбачено до трьох років обмеження волі.
Зазначимо, що нещодавно у Вінницькій області сталася ще одна ДТП. Автомобіліст збив велосипедиста.
У Немирові ВАЗ наїхав на велосипедиста: що відомо
- 31 травня на вулиці Соборна у Немирові автомобіль ВАЗ наїхав на 60-річного велосипедиста, чоловіка з травмами госпіталізували до лікарні.
- За попередньою інформацією слідства, 41-річний водій ВАЗа не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та допустив наїзд на людину.
- Водій легковика був тверезий. Тепер за скоєне йому загрожує 3 роки обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.