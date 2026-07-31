В Винницкой области враг атаковал отделение "Новой почты": 5 человек ранены

Утром 31 июля Россия начала атаку БПЛА на Украину. Вражеские дроны достались Винницкой области.

Под утро в Винницкой области несколько раз объявляли воздушную тревогу из-за угрозы беспилотников.

Что известно о последствиях атаки на Виннитчину?

В 09:29 Воздушные силы сообщили, что реактивные БПЛА на севере Одесщины следуют северному курсу через Виннитчину.

В 09:47 появилось сообщение, что реактивный БПЛА в Винницкой области движется на или мимо Ладыжина с юга.

В 10:01 глава ОВА Наталья Заболотная подтвердила, что Виннитчина находится под воздушной атакой врага.

Последствия удара по "Новой почте" / Фото ОВА

Есть попадание в гражданскую инфраструктуру. По предварительной информации… Все службы выдвигаются на место происшествия,

– рассказала чиновница.

Впоследствии она уточнила, что враг ударил по отделению "Новой Почты" По состоянию на данный момент известно о 5 раненых. 19-летний парень находится в состоянии средней степени тяжести, еще четверо получили легкие травмы.

Напомним, что утром сообщалось о работе ПВО в Киеве. Также было громко в Харькове. Там враг атаковал почтовый терминал. В Запорожье в результате вражеского обстрела ранения получил 35-летний мужчина. В Никопольщине погибли два человека.

К слову, в ночь на 31 июля оккупанты запустили 255 дронов разных типов. Сбить удалось только 195. К сожалению, 22 ударных беспилотника попали на 14 локациях. Также есть падение обломков на 4 локациях.