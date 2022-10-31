В Винницкой и Хмельницкой области сбили вражеские ракеты: обломки упали на гражданские объекты
Источник:Сергей Борзов
Россия утром 31 октября нанесла массовый ракетный удар по городам Украины. Вражеские ракеты удалось сбить в Винницкой и Хмельницкой областях.
Об сбитии ракеты оккупантов сообщил глава Винницкой ОВА Сергей Борзов. По его словам, в Винницкой области сбитая российская ракета упала на гражданские объекты.
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Враг утром атаковал Винницкую область
Сообщается, что в результате падения обломков ракеты есть разрушения. В то же время Сергей Борзов отметил, что погибших и раненых нет.
Кроме того, на месте работают спецслужбы и ГСЧС.
Глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщил о падении обломков ракет на территории Хмельницкой области. Сообщается, что есть разрушение гражданского объекта. По предварительной информации, пострадавших нет.
Около 7 часов утра по всей территории Украины объявили воздушную тревогу из-за угрозы ракетных ударов. После этого в ряде регионов Украины раздались взрывы.
Массовый ракетный удар 31 октября: что известно
- Глава Киевской ОВА Алексей Кулеба утром сообщил о работе ПВО на территории области. В то же время, звуки взрыва слышали в самом Киеве.
- В результате удара по Киеву в столице возникли перебои с электроснабжением. Кроме того, в Киеве местами есть проблемы с водоснабжением и местные говорят о перебоях с мобильной связью.
- В Полтавской области тоже сообщили о работе противовоздушной обороны. Российские же оккупанты нанесли удар по Черкасской области и Запорожью.
- В Черкасской области в результате ракетного удара по объекту инфраструктуры часть области осталась без света. В Запорожье россияне тоже атаковали критическую инфраструктуру.
- Враг нанес ракетные удары по Харькову, а также Чугуевскому району на Харьковщине. Предварительно известно, что оккупанты ударили ракетами комплекса С-300, которые запустили из Белгорода. В Харькове мэр Игорь Терехов подтвердил информацию о двух прилетах.
- В Кировоградской области российские ракеты попали в энергетический объект, из-за чего вспыхнул пожар.
- Известно, что оккупанты запускали ракеты с Юга. В частности, об этом сообщал глава Николаевской ОВА Виталий Ким, по словам которого, часть ракет прошла от Николаева на север/северо-запад.
- Также глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий сообщал около 8 утра о повторном запуске ракет.
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