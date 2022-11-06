В Винницкой области силы ПВО сбили два вражеских беспилотника

В Винницкой области силы противовоздушной обороны сбили два вражеских беспилотника, которые запустили российские оккупанты. Глава ОВА Сергей Борзов поблагодарил украинских защитников.

Повремя воздушной атаки в пятницу, 4 ноября, россияне нанесли удары дронами. Под атаки беспилотников попала и Винницкая область. В результате ПВО сбили два дрона-камиказде.

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Силы ПВО сбили вражеские дроны над Винницей и Николаевской областью

Также нашим защитникам удалось ликвидировать несколько дронов-камикадзе Николаевской области. Об этом сообщило ОК "Юг".

Искусными действиями зенитных ракетных подразделений и мобильных огневых групп Сил обороны 6 "Шахидов" уничтожены над Николаевской областью, 2 — над Винницкой,

– говорится в сообщении.

Напомним, что в этот же день иранский дрон-камикадзе впервые залетел на территорию Львовской области. К счастью, наша ПВО сбила вражеский беспилотник. Как сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий, помещения не разрушены, люди уцелели.

Что известно о последних атаках врага

С 27 октября по 3 ноября – россияне запустили 68 ракет и применили 30 дронов-камикадзе по разным объектам Украины.

Также захватчики пытаются активно проводить воздушную разведку с помощью беспилотников в Черниговской, Киевской, Сумской и Харьковской областях.

Напомним, что Иран 5 ноября официально признал, что передает свои дроны России. Там заявили, что делали это, якобы, только до начала полномасштабной войны России против Украины. В Министерстве иностранных дел Украины уже отреагировали на такое заявление.

Оккупанты массово атакуют критическую инфраструктуру Украины. В Кремле надеются создать кризисную ситуацию, которая повлияет на все сферы жизни. Цинические действия российской армии могут повлечь за собой дефицит определенных товаров, а также увеличение цен.

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