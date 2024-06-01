В Винницкой области в результате падения обломков вспыхнул пожар на объекте критической инфраструктуры

Русские удары комбинированного удара по Украине – ракетами и дронами. Из-за падения обломков сбитого "Шахеда" в Винницкой области произошел пожар.

Об этом в 04:11 сообщили в ОВА. Глава областной военной администрации Сергей Борзов отметил, что все службы уже работают на месте.

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По данным местных властей, пострадавших или погибших на месте падения обломков нет.

Пострадавших нет. Сейчас в сторону области двигаются "Калибры". До конца воздушной тревоги находитесь в укрытиях,

– призвал Борзов.

Отметим, что ранее около 02:17 в Виннице слышали звуки взрывов. Воздушная тревога в области была объявлена ​​еще в 00:39.

Где еще слышали взрывы в ночь на 1 июня

Около 1:00 сообщили о работе ПВО в Киевской области – там работали по "Шахедам". Уже после четырех часов силы противовоздушной обороны повторно работали в области во время ракетной атаки.

Также о серии взрывов этой ночью сообщали жители Запорожья. Вероятно, что для атаки по региону оккупаны использовали баллистические ракеты.

Под ударом россиян оказалась и Львовская область. Мэр областного центра и глава ОВА заявляли о работе ПВО. На регион летели как дроны, так и ракеты.