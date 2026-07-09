В Вишневом находился склад боеприпасов, – Зеленский объявил об увольнениях в Укроборонпроме

В Вишневом после массированной атаки 6 июля продолжали раздаваться взрывы. Стало известно, что Россия тогда атаковала склад боеприпасов одного из предприятий Укроборонпрома.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами, передает 24 Канал.

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Детали взрывов в Вишневом

Владимир Зеленский рассказал, что получил информацию от Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Офиса генпрокурора по поводу инцидента в Вишневом.

Как оказалось, в городе размещался склад боеприпасов, который 6 июля атаковала Россия.

По факту происшествия уже открыли уголовное производство.

Люди должны будут привлечены к уголовной ответственности. И безусловно будут увольнения в Укроборонпроме. Потому что склад был одного из предприятий Укроборонпрома,

– добавил глава государства.

Зеленский назвал ситуацию "совершенно ужасной" и выразил соболезнования близким погибших и пострадавших.

Напомним, во время последней массированной атаки Россия атаковала пригород Киева – Вишневое. После ударов вражеских целей началась вторичная детонация. В результате были повреждены более 200 объектов, из которых более 100 – жилые дома.

Кроме того, в городе объявляли временную эвакуацию из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов. В общей сложности оттуда выехали более 600 человек. К сожалению, известно о 9 погибших и до 30 пострадавших.